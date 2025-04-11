Мохамед Салах подписал новое соглашение с Ливерпулем и останется на Энфилде еще на 2 сезона.

Ливерпуль официально объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом на 2 года. Игрок подписал соглашение до лета 2027 года. Об этом мерсисайдцы сообщили на своем официальном сайте.

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"Это великолепно, Я провел здесь свои лучшие годы. Я играл здесь восемь сезонов, надеюсь, проведу все 10 лет. Я подписал контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе", – заявил Салах.

Напомним, что в текущем сезоне на счету египтянина 45 матчей за Ливерпуль, 32 гола и 22 ассиста во всех турнирах.

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