"Я знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле. Он рассказал мне причины, по которым он несчастный, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

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Одна из вещей, что разозлила Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с Митьюлландом в Лиге чемпионов.

На мой взгляд, Ливерпуль рассматривает возможность продажи Салаха с экономическими целями. Я не имею никакого влияния на решение Салаха, он мой друг и брат, и он достаточно умен, чтобы знать, что для него лучше", – цитирует Абутрика Goal.

К слову, Мохамед Салах перебрался в Ливерпуль из Ромы летом 2017 года. Всего за "красных" египтянин провел 173 матча, забил 110 мячей и отдал 45 ассистов.

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