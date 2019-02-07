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Салах не будет вызван на ближайший сбор национальной команды Египта

17:12 22 Читати українською
Салах не будет вызван на ближайший сбор национальной команды Египта
Мохамед Салах / Фото AFP

Египетский форвард Ливерпуля Мохамед Салах не будет участвовать в ближайших матчах квалификации Кубка африканских наций.

Египетская футбольная федерация приняла решение не вызывать своего звездного форварда Мохаммеда Салаха на мартовский сбор команды, сообщает Liverpool Echo.

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На египетскую национальную команду ожидают 2 поединка Кубка африканских наций с командами Нигерии и Нигера, но эти встречи уже будут без турнирного значения, поскольку сборная Салаха уже обеспечила себе выход в финальную часть турнира.

Таким образом, Мохамед сможет сконцентрироваться над выступлениями за Ливерпуль, который ведет борьбу с Манчестер Сити за чемпионство АПЛ.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Египет Египет Англия Кубок африканских наций
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