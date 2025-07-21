"Спаллетти – лучший тренер в моей жизни. Я очень вырос под его руководством – не только тактически, но и ментально. Он дал мне возможность продемонстрировать свой талант и стать лучшим как игрок", – цитирует Салаха France Football.

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"Я также считаю себя лучшим африканским футболистом всех времен", – добавил Мо.

Под руководством Лучано Спаллетти Мохамед Салах провел за Рому 62 матча. В этих встречах египтянин забил 28 голов и отдал 20 голевых передач. Мохамед раскрылся под руководством Юргена Клоппа, хотя успел также поиграть при Жозе Моуринью.

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