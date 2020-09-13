"Он голоден и начал сезон голодным. Я рад. Он действительно важный игрок для нас. Такой старт вселяет в него уверенность и заставляет других футболистов работать еще усерднее.

Шальные разборки Клоппа и Бьелсы в видеообзоре матча Ливерпуль – Лидс – 4:3

Наша атакующая тройка играет очень качественно. Иногда забивает только один, но мы знаем, что каждый может прибавить как в защите, так и в атаке. Хороший старт для «Ливерпуля».

Я рад, что в команде есть Мо Салах, что он сделал хет-трик в первом официальном матче сезона. Доволен и тем, что взяли три очка", – цитирует слова Алиссона официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, вчера, 12 сентября, Ливерпуль победил новичка АПЛ Лидс в очень драматичном матче (4:3), хет-триком в ворота команды Бьелсы отличился Мохамед Салах.

Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Лидс благодаря хет-трику Салаха, Арсенал устроил разгром Фулхэму