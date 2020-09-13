"Салах начал сезон голодным": Алиссон – о роскошной игре египтянина в матче Ливерпуль – Лидс
Голкипер Ливерпуля Алиссон высказался о хет-трике Мохаммеда Салаха в первом матче нового сезона АПЛ.
"Он голоден и начал сезон голодным. Я рад. Он действительно важный игрок для нас. Такой старт вселяет в него уверенность и заставляет других футболистов работать еще усерднее.
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Наша атакующая тройка играет очень качественно. Иногда забивает только один, но мы знаем, что каждый может прибавить как в защите, так и в атаке. Хороший старт для «Ливерпуля».
Я рад, что в команде есть Мо Салах, что он сделал хет-трик в первом официальном матче сезона. Доволен и тем, что взяли три очка", – цитирует слова Алиссона официальный сайт Ливерпуля.
Напомним, вчера, 12 сентября, Ливерпуль победил новичка АПЛ Лидс в очень драматичном матче (4:3), хет-триком в ворота команды Бьелсы отличился Мохамед Салах.
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