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Салах может стать частью атакующего супертрио Реала – агент уже начал переговоры

16 мая 13:28 682 Читати українською
Салах может стать частью атакующего супертрио Реала – агент уже начал переговоры
Мохамед Салах / Соцсети

Мадридский Реал может приобрести нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

Журналист телеканала Canal+ заявил, что агент египетского нападающего начал переговоры с Реалом о переходе в мадридский клуб его клиента. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии.

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Поэтому, Мохамед Салах может стать частью абсолютно нового атакующего трио мадридского клуба, вместе с Эденом Азаром и Лукой Йовичем.

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К слову, контракт египтянина с Ливерпулем действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Салах сыграл за мерсисайдцев 51 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 13 ассистов.

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