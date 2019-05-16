Салах может стать частью атакующего супертрио Реала – агент уже начал переговоры

Мадридский Реал может приобрести нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

Журналист телеканала Canal+ заявил, что агент египетского нападающего начал переговоры с Реалом о переходе в мадридский клуб его клиента. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии.

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Поэтому, Мохамед Салах может стать частью абсолютно нового атакующего трио мадридского клуба, вместе с Эденом Азаром и Лукой Йовичем.

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К слову, контракт египтянина с Ливерпулем действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Салах сыграл за мерсисайдцев 51 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 13 ассистов.