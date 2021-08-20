Клуб планирует серьезно повысить зарплату египетского форварда по новому контракту, информирует The Athletic.

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Действующее соглашение Салаха рассчитано до лета 2023-го. Сейчас звезда Ливерпуля получает 200 тысяч фунтов в неделю, уступая Вирджилу ван Дейку (220 тысяч). "Красные" предложат своему бомбардиру более длиный контракт с самой большой зарплатой за всю историю клуба.

Напомним, Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Нападающий провел за мерсисайдцев 204 матча, в которых отметился 126 голами.

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