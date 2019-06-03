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Салах может покинуть Ливерпуль – известна причина

15:08 114 Читати українською
Салах может покинуть Ливерпуль – известна причина
Мохамед Салах / УЕФА

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может покинуть команду летом.

Ливерпуль хочет продлить контракт с главным тренером Юргеном Клоппом после победы в Лиге чемпионов. Как сообщает AS, это не понравилось форварду команды Мохаммед Салах, у которого был конфликт с немецким фахивцем.-

Клопп с пивом, море фанатов и Кубок чемпионов – Ливерпуль провел парад в честь победы в ЛЧ

За ситуацией следит мадридский Реал, который вместе с Азаром попытается прихватить и египтянина. "Сливочные" пытались сделать это прошлым летом, но тогда Ливерпуль хотел получить 200 млн евро.

Ранее "королевский клуб" был заинтересован в подписании хавбека мерсисайдцев Садьо Мане.

Тоттенхэм – Ливерпуль: лучшие мгновения долгожданного триумфа Клоппа

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