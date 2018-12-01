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Салах, Мане, Кейта и Марез попали в список претендентов на звание лучшего игрока Африки

00:19 8 Читати українською
Салах, Мане, Кейта и Марез попали в список претендентов на звание лучшего игрока Африки
Мохамед Салах и Садио Мане / фото из соцсетей

Конфедерация футбола Африки (CAF) огласила список из 34 претендентов на награду лучшему футболисту континента по итогам 2018 года.

В него вошли такие известные футболисты, как Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити), Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль), Ахмед Муса (Нигерия, Аль-Наср), Алекс Ивоби (Нигерия, Арсенал) , Калиду Кулибали (Сенегал, Наполи), Мехди Бенатия (Марокко, Ювентус), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Арсенал), Наби Кейта (Гвинея, Ливерпуль).

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Имя победителя будет названо 8 января 2019 на торжественной церемонии в столице Сенегала – Дакаре. Напомним, в прошлом году награду получил Салах.

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