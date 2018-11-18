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Салах, Мане и еще трое игроков претендуют на звание лучшего футболиста Африки в 2018 году по версии ВВС

10:16 9 Читати українською
Салах, Мане и еще трое игроков претендуют на звание лучшего футболиста Африки в 2018 году по версии ВВС
Садио Мане и Мохамед Салах / Соцсети

За награду лучшего футболиста Африки поборются 5 игроков.

ВВС определило список претендентов, которые поборются за награду лучшему игроку из африканского континента. Все футболисты представляют европейские чемпионаты.

Мане стал первым сенегальцем, который забил 50 голов в АПЛ

Среди номинантов игроки Ливерпуля: египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане. Также проголосовать можно за игрока Атлетико из Ганы Томаса Партея, футболиста Наполи и сборной Сенегала Калиду Кулибали и за марокканца, который выступает за Ювентус, Мехди Бенатия.

Салах забил за Египет, но вынужден был извиниться – школьница просила забить раньше

Отдать свой голос за номинантов можно на сайте BBC до 2 декабря. Лучший игрок года в Африке будет объявлен 14 декабря.

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