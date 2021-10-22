"Я бы хотел остаться в Ливерпуле до последнего дня моей карьеры, но не все зависит от меня. Это зависит от того, чего хочет клуб, а не только я.

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Сейчас я не представляю, что буду когда-то играть против Ливерпуля. Это огорчило бы меня. Это сложно и говорить об этом мне не хочется. Сейчас я не вижу себя в другой команде", – поделился Салах в интервью Sky Sports.

К слову, египтянин прекрасно начал текущий сезон в составе "красных", отыграв в 11 поединках во всех соревнованиях, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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