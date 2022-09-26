Главный тренер сборной Египта Руй Витория объявил, что Мохамед Салах исключен из заявки команды на завтрашний товарищеский матч со сборной Либерии. Причина кроится в желании пойти навстречу Ливерпулю и предоставить главной звезде египетского футбола отдых перед важными матчами на клубном уровне. Об этом информирует портал 90min.com.

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Напомним, что нынешнюю международную паузу Ливерпуль встретил на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.

В субботу, 1-го октября "красные" примут на своем поле Брайтон.

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