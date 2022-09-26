Салах исключен из заявки сборной Египта на матч с Либерией – дело не в травме
Ливерпуль попросил главного тренера сборной Египта Руя Виторию отпустить Мохамеда Салаха, чтобы форвард немного отдохнул.
Главный тренер сборной Египта Руй Витория объявил, что Мохамед Салах исключен из заявки команды на завтрашний товарищеский матч со сборной Либерии. Причина кроится в желании пойти навстречу Ливерпулю и предоставить главной звезде египетского футбола отдых перед важными матчами на клубном уровне. Об этом информирует портал 90min.com.
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Напомним, что нынешнюю международную паузу Ливерпуль встретил на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.
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