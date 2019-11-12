Нападающий мерсисайдского клуба не поможет "фараонам" в ближайших матчах.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах исключен из состава сборной Египта на матчи квалификации Кубка африканских наций против Кении и Коморских островов, сообщает Goal.com.

Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Тренерский штраб принял такое решение из-за рецидива старой травмы лодыжки – в матче 12-го тура против Манчестер Сити египтянин получил удар в столкновении с экс-"горняком" Фернандиньо. Первое повреждения Мохамед получил еще в матче 10-го тура против Тоттенхэма.

В текущем сезоне Салах сыграл в одиннадцати матчах АПЛ, забил шесть голов и отдал 3 ассиста.

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