Перед подписанием контракта с Ливерпулем, Мохамед Салах отклонил сумасшедшие предложения клубов из Саудовской Аравии, которые предлагали игроку по меньшей мере 500 миллионов евро в год.

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32-летний игрок решил отклонить все другие варианты продолжения карьеры и остаться на Энфилде еще на 2 года. Главной причиной стало желание Салаха побить новые рекорды, сообщает Джеймс Пирс с The Athletic.

Египтянин хочет как минимум догнать Харри Кейна, у которого 213 голов в АПЛ, а затем и замахнуться на вечный рекорд Алана Ширера по голам. У легенды Ньюкасла и Блэкберна 260 мячей в чемпионате Англии, тогда как у Салаха 184 гола. Вингер Ливерпуля пока что отстает на 76 точных ударов от выдающегося английского нападающего.

Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Салах забил 27 голов и отдал 17 ассистов за Ливерпуль в 31 матче. Он уже стал лучшим иностранным бомбардиром в английском чемпионате, деля это звание с Серхио Агуэро.

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