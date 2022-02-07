Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах не нуждается ни в малейшем отдыхе после континентального первенства.

Накануне Салах со своей командой проиграл финал Кубка африканских наций. Египтянин хочет забыть поражение благодаря выступлениям своего клуба.

Арбитр финала КАН разозлился на Салаха и демонстративно поставил его на местосто.

По информации The Times, Салах уже сообщил Ливерпулю, что настроен возобновить тренировки с командой уже 8 февраля. Идея состоит в том, чтобы сыграть уже в следующем матче мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа 10 числа примет Лестер.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин провел за Ливерпуль 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач. Именно Салах возглавляет бомбардирскую гонку в текущем розыгрыше АПЛ.

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