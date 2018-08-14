Салах говорил по телефону за рулем – Ливерпуль помогает следству

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах нарушил правила дорожного движения, говорив по телефону за рулем.

В интернете появилось видео, на котором видно, как форвард Ливерпуля Мохамед Салах говорит по телефону во время езды за рулем. Ливерпуль уже сообщил, что имел диалог с футболистом и будет сотрудничать с полицией Мерсисайда.

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"Мы дали знать полиции об этом видео, понимая все обстоятельства. Мы говорили с Мохаммедом, и ни он, ни мы не будем давать больше комментариев по этому поводу", – говорится в заявлении на официальном сайте Ливерпуля.

Полиция Мерсисайда, в свою очередь, сообщила о получении видео и поблагодарила за информацию.

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