Салах, Фирмино и еще трое игроков вернулись в расположение Ливерпуля перед матчем с Манчестер Сити

Игроки Ливерпуля готовятся к противостоянию с Манчестер Сити / Фото ФК Ливерпуль

Ключевые футболисты Ливерпуля вернулись из отпуска.

Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Алиссон, Джердан Шакири и Наби Кейта прибыли в расположение Ливерпуля после отпуска, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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Игроки сразу приступили к тренировкам, чтобы быть готовыми к противостоянию с Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии.

В лагере Ливерпуля отсутствует только Садьо Мане, который присоединится к команде 5 августа.

Напомним, уже 4 августа состоится матч Суперкубка Англии между триумфатором Лиги чемпионов и победителем АПЛ. Начало в 17:00.

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