toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Салах, Фирмино и еще трое игроков вернулись в расположение Ливерпуля перед матчем с Манчестер Сити

16:52 31 Читати українською
Салах, Фирмино и еще трое игроков вернулись в расположение Ливерпуля перед матчем с Манчестер Сити
Игроки Ливерпуля готовятся к противостоянию с Манчестер Сити / Фото ФК Ливерпуль

Ключевые футболисты Ливерпуля вернулись из отпуска.

 

Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Алиссон, Джердан Шакири и Наби Кейта прибыли в расположение Ливерпуля после отпуска, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Клопп назвал 4 клуба, которые могут себе позволить все – тренер Ливерпуля не завидует "богачам"

Игроки сразу приступили к тренировкам, чтобы быть готовыми к противостоянию с Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии.

В лагере Ливерпуля отсутствует только Садьо Мане, который присоединится к команде 5 августа.

Напомним, уже 4 августа состоится матч Суперкубка Англии между триумфатором Лиги чемпионов и победителем АПЛ. Начало в 17:00.

Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурента

blog_ava
Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма
13:00
562
Теги
Англия Алиссон Алиссон Ливерпуль - Манчестер Сити Джердан Шакири Джердан Шакири Роберто Фирмино Роберто Фирмино Мохамед Салах Мохамед Салах Наби Кейта Наби Кейта Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
28
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук