Виталий Миколенко успел восстановиться от травмы до противостояния с Ливерпулем, которое завершилось поражением "ирисок" (1:2). Украинский защитник получил пятерку по итогам дерби. Это самая низкая оценка в команде.

Грилиш набросился на арбитров после матча с Ливерпулем – капитану пришлось отводить звездного партнера Миколенко

"В матче с Ливерпулем он сыграл лучше, его возвращение к форме стало желанным подкреплением перед матчем в лице признанного левого защитника, который в прошлом неплохо боролся с Мохамедом Салахом, но оба гола были забиты с его фланга. Египтянин перехитрил его, когда открывал счет", – написало издание Liverpool Echo.

Напомним, Виталий Миколенко в этом сезоне сыграл за Эвертон в трех матчах во всех турнирах. Сейчас "ириски" находятся на девятом месте с семью баллами в своем активе.

Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах