Салах догнал Шевченко в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах покорил весомое еврокубковое достижение.
Салах отметился забитым мячом и результативной передачей в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (3:2). Египтянин забил свой 48-й гол в самом престижном еврокубковом турнире.
33-летний нападающий вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем, которые также забили по 48 голов.
На 10-м месте списка разместился нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, у которого 49 забитых мячей. На 9-й строчке находится легендарный нападающий Тьерри Анри, в его активе 50 голов в Лиге чемпионов. Рекордсменом турнира является Криштиану Роналду, у португальца есть 140 забитых мячей.
