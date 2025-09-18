Салах отметился забитым мячом и результативной передачей в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (3:2). Египтянин забил свой 48-й гол в самом престижном еврокубковом турнире.

Дубль Льоренте и гол ван Дейка на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Ливерпуль – Атлетико – 3:2

33-летний нападающий вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем, которые также забили по 48 голов.

На 10-м месте списка разместился нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, у которого 49 забитых мячей. На 9-й строчке находится легендарный нападающий Тьерри Анри, в его активе 50 голов в Лиге чемпионов. Рекордсменом турнира является Криштиану Роналду, у португальца есть 140 забитых мячей.

