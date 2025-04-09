Срок контракта Салаха с Ливерпулем истекает летом и египтянин не спешит его продлевать. Весь предыдущий год ходили слухи о том, что форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – в его услугах заинтересован Аль-Хиляль. Но сам Салах ещё хочет поиграть на самом высоком уровне.

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Мохамед близок к тому, чтобы продлить соглашение с "красными". Оно находится на финальной стадии. Боссы мерсисайдского клуба уверены, что скоро добьются этого же с защитником Вирджилом ван Дейком.

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