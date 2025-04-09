Салах близок к принятию неожиданного решения – он не поедет доигрывать в Саудовскую Аравию
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах, вероятно, продлит свой контракт с Ливерпулем.
Срок контракта Салаха с Ливерпулем истекает летом и египтянин не спешит его продлевать. Весь предыдущий год ходили слухи о том, что форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – в его услугах заинтересован Аль-Хиляль. Но сам Салах ещё хочет поиграть на самом высоком уровне.
"Нам не хватило времени": Слот объяснил "засуху" Салаха – Мо не забил в четвёртом матче подряд
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Мохамед близок к тому, чтобы продлить соглашение с "красными". Оно находится на финальной стадии. Боссы мерсисайдского клуба уверены, что скоро добьются этого же с защитником Вирджилом ван Дейком.
Ярмолюк сдержал Челси, Ливерпуль потерпел сенсационное поражение от Фулхэма, Саутгемптон оформил рекордный вылет из АПЛ