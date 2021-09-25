"Мохамед Салах играет на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мохамед – это машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все возможное, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на правильном пути. Кроме его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень полезно для футболиста.

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Что бы вы ни делали на поле, какие моменты не создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мохамед делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие. Очевидно, мне посчастливилось работать с хорошими игроками", – цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, в матче 4-го тура АПЛ Лидс – Ливерпуль Салах забил свой 100-й гол в чемпионате Англии. Роберт Левандовски, который перешел в Боруссию Дортмунд в 2010 году по инициативе Юргена Клоппа, получил "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона.

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