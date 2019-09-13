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Салах – лучший игрок Ливерпуля в августе

09:29 31 Читати українською
Салах – лучший игрок Ливерпуля в августе
Мохамед Салах / Фото ФК Ливерпуль

Болельщики мерсисайдцев определились со своим фаворитом по итогам прошлого месяца.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах получил звание лучшего игрока клуба в августе по итогам фанатского голосования, сообщает официальный сайт триумфатора Лиги чемпионов.

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27-летнему египтянину удалось обойти своих коллег по атакующей линии – Роберто Фирмино и Садио Мане.

В прошлом месяце Салах провел за Ливерпуль 6 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

После 4 туров АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице с 12 очками.

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Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль
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