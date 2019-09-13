Салах – лучший игрок Ливерпуля в августе

Болельщики мерсисайдцев определились со своим фаворитом по итогам прошлого месяца.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах получил звание лучшего игрока клуба в августе по итогам фанатского голосования, сообщает официальный сайт триумфатора Лиги чемпионов.

Ливерпуль – лидер по продажам медиаправ в АПЛ

27-летнему египтянину удалось обойти своих коллег по атакующей линии – Роберто Фирмино и Садио Мане.

В прошлом месяце Салах провел за Ливерпуль 6 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

После 4 туров АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице с 12 очками.

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії