Салах – лучший игрок АПЛ января по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) прогнозируемо назвала лучшего игрока прошлого месяца.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии в январе по версии PFA.

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В прошлом месяце 26-летний египетянин забил 3 мяча в 4 матчах АПЛ, в которых его команда одержала две победы (над Брайтоном – 1:0, и Кристал Пэлас – 4:3), один раз сыграла вничью (с Лестером – 1:1) и потерпела одно поражение (от Манчестер Сити – 1:2).

Всего в текущем сезоне АПЛ Мохамед провел 24 матча, в которых отметился 16-ю голами и 8-я ассистами.

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