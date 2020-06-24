Сала попал в сборную лучших игроков Нанта за прошедшее десятилетие – форвард погиб в авиакатастрофе

Болельщики Нанта отдали должное бывшему нападающему команды Эмилиано Сале.

Сторонники французского клуба признали аргентинца одним из лучших игроков Нанта за последнее десятилетие, сообщает пресс-служба "канареек".

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Голоса за Салу отдали 99 процентов болельщиков. Эмилиано выступал за Нант с 2015 по 2019 год, провел за клуб 133 матча, стал автором 48 забитых мячей и 13 результативных передач.

Сала перешел из Нанта в Кардифф Сити в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно исчезло с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале. Тело пилота так и не нашли.

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