Эмилиано Сала погиб более двух лет назад, но становятся известны все новые подробности крушения.

Аргентинский футболист зимой 2019 перебрался в Кардифф, но вернулся во Францию, чтобы попрощаться с Нантом и уладить бытовые вопросы. Самолет, который должен был доставить его в Англию, так и не приземлился.

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Стало известно, что у Эмилиано Салы не было никаких шансов спастись после падения воздушного судна у воды Ла-Манша. Аргентинец был без сознания из-за отравления угарным газом, сообщает Marca. Результаты анализов крови, взятых из тела футболиста, показали превышение токсического уровня отравления угарным газом (у него была насыщенность 58% монооксида).

Напомним, авиакатастрофа случилась 21 января 2018 года. Кардифф подписал Эмилиано Салу из Нанта за 15 млн фунтов, и аргентинец должен был пересечь Ла-Манш на самолете. К сожалению, к месту назначения 28-летний футболист и 59-летний пилот не добрались – воздушное судно исчезло с радаров и упало в воду неподалеку от острова Гернси. Через 2 недели на глубине 63 метров были обнаружены обломки самолета и одно тело. Позже выяснилось, что оно принадлежит именно Сале, а вот тело Ибботсона так и не нашли.

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