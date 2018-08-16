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Сала, которым интересуется Динамо, уйдет из Нанта, если клуб подпишет Сандро Рамиреса

17:18 7 Читати українською
Сала, которым интересуется Динамо, уйдет из Нанта, если клуб подпишет Сандро Рамиреса
Эмилиано Сала / ФК Нант

Форвард Эвертона Сандро Рамирес может стать игроком французского Нанта, тогда Эмилиано Сала будет перейти в другой клуб. В частности, аргентинцем интересуется киевское Динамо.

Нант стремится приобрести форварда Эвертона Сандро Рамиреса, который не хочет возвращаться к "ирискам". По информации foot-sur7.fr, этот трансфер даст зеленый свет на переход Эмилиано Сала в другой клуб.

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Ранее появилась информация, что киевское Динамо заинтересовалось в подписании 27-летнего аргентинца. Также сообщалось, что Нант отклонил предложение Уотфорда в 20 млн евро.

Правда, сам форвард хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге и не горит желанием ехать в Восточную Европу.

Ранее "бело-синие" подписали форварда СК Днепр-1 Владислава Супрягу.

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