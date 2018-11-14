Сала, который мог перейти в Динамо, стал лучшим игроком Лиги 1 в октябре

Форвард французского Нанта Эмилиано Сала получил награду лучшему игроку по итогам октября в Лиге 1.

Лучшим игроком Лиги 1 в октябре футболисты и болельщики назвали нападающего Нанта Эмилиано Салу (42%), опередившего Жонатана Бамба из Лилля (38%) и Гаэтана Ляборда из Монпелье (20%).

Эмилиано Сала – сенсационный снайпер Европы: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера

В активе аргентинского нападающего уже 11 голов в чемпионате Франции. В октябре Сала четыре раза отличился в воротах соперников Нанта.