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Сала, который мог перейти в Динамо, стал лучшим игроком Лиги 1 в октябре

11:53 44 Читати українською
Сала, который мог перейти в Динамо, стал лучшим игроком Лиги 1 в октябре
Эмилиано Сала / фото из соцсетей

Форвард французского Нанта Эмилиано Сала получил награду лучшему игроку по итогам октября в Лиге 1.

Лучшим игроком Лиги 1 в октябре футболисты и болельщики назвали нападающего Нанта Эмилиано Салу (42%), опередившего Жонатана Бамба из Лилля (38%) и Гаэтана Ляборда из Монпелье (20%).

Эмилиано Сала – сенсационный снайпер Европы: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера

В активе аргентинского нападающего уже 11 голов в чемпионате Франции. В октябре Сала четыре раза отличился в воротах соперников Нанта.

Теги
Нант Нант Франция Лига 1 Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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