toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ РОМА - МИЛАН

"Сала бы нами гордился", – тренер Кардиффа Уорнок вспомнил пропавшего без вести форварда после победы над Борнмутом

10:46 18 Читати українською
"Сала бы нами гордился", – тренер Кардиффа Уорнок вспомнил пропавшего без вести форварда после победы над Борнмутом
Нил Уорнок / Фото ФК Кардифф

Главный тренер Кардиффа Нил Уорнок трогательно прокомментировал победу над Борнмутом (2:0), вспомнив пропавшего без вести форварда клуба Эмилиано Салу.

"Сала гордился бы нами в этот вечер. Эмилиано был замечательным человеком. Впервые я встретил его несколько месяцев назад и сразу был поражен его характером. Я стал его поклонником.

Челси разгромил Хаддерсфилд, Кардифф обыграл Борнмут: 25 тур АПЛ, матчи субботы

В матче с Борнмутом болельщики были на высоте. Это был очень эмоциональный момент для всех нас. Публика была чрезвычайной. Было крайне важно одержать победу", – цитирует Уорнока AFP.

Напомним, самолет с нападающим Кардиффа Эмилиано Салой на борту пропал над Ла-Маншем поздно вечером 21 января. Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста ни к чему не привели.

После 25-ти туров АПЛ Кардифф находится в зоне вылета на 18-й строчке.

"Поможешь мне забивать – полетишь бесплатно": переписка Эмилиано Салы с сенсационным организатором трагического рейса

Англия25 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардифф - Борнмут: Суббота 02 февраля 2019

Кардифф
Матч окончен
2 : 0
Борнмут
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Кардифф Кардифф Нил Уорнок Нил Уорнок Кардифф - Борнмут Эмилиано Сала Эмилиано Сала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украинец Сердюк стал игроком Боавишты
    Португалія — 2 фев328 Украинец Сердюк стал игроком Боавишты
32
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук