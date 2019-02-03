"Сала бы нами гордился", – тренер Кардиффа Уорнок вспомнил пропавшего без вести форварда после победы над Борнмутом

Главный тренер Кардиффа Нил Уорнок трогательно прокомментировал победу над Борнмутом (2:0), вспомнив пропавшего без вести форварда клуба Эмилиано Салу.

"Сала гордился бы нами в этот вечер. Эмилиано был замечательным человеком. Впервые я встретил его несколько месяцев назад и сразу был поражен его характером. Я стал его поклонником.

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В матче с Борнмутом болельщики были на высоте. Это был очень эмоциональный момент для всех нас. Публика была чрезвычайной. Было крайне важно одержать победу", – цитирует Уорнока AFP.

Напомним, самолет с нападающим Кардиффа Эмилиано Салой на борту пропал над Ла-Маншем поздно вечером 21 января. Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста ни к чему не привели.

После 25-ти туров АПЛ Кардифф находится в зоне вылета на 18-й строчке.

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