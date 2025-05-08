Вингер Арсенала Букайо Сака должен был сравнивать счет в ответном полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2).

Сака за мгновение до фиаско / Photo by Richard Heathcote/Getty Images

На 76-й минуте звезда "канониров" ударом в пустые ворота сократил отставание до минимума и возродил надежды на камбэк.

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Через 4 минуты Сака имел роскошную возможность сравнять счет. Доннарумма пролетел мимо качественного кросса Калафьори, и вингеру Арсенала оставалось правильно подставить ногу. Впрочем, Букайо с 6 метров запустил мяч над пустыми воротами. Момент оценили в 0,8 xG (ожидаемого гола).

Это был последний реальный шанс Арсенала, чтобы возродить интригу. Лондонцы проиграли оба матча полуфинала и пропустили ПСЖ выяснять отношения с Интером. Финал нынешней ЛЧ состоится 31 мая на мюнхенской Альянц Арене.

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