Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш медленными шагами покоряет просторы УПЛ и порождает все больше слухов вокруг своей персоны. Директор телеканалов Футбол Александр Денисов пролил свет на интерес от Шахтера и других клубов.

"С Аллахьяром история очень интересная и даже комическая. Фенербахче купил игрока и не успел разглядеть его в игре. Грянул COVID-19, грянул локдаун и матчи в Турции были остановлены. Купили будто бы потенциально хорошего футболиста, но какой он – понятия не имели. И тут возникает вариант с арендой в Зарю. Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в Фенербахче серьезно не рассчитывал.

Гендиректор Зари отреагировал на информацию о выкупе Сайядманеша у Фенербахче

Ситуация сказочная еще и тем, что Заря не в полном объеме платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит Заря и 20 тысяч – Фенербахче. Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 млн. Зная об интересе, турки начали просить Зарю вернуть игрока. Но Заря тоже знает об этом, возвращать не собирается и намерена выплатить Фенербахче те же 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже.

Парень действительно хороший, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет замечательную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому будет продан он дорого. Единственный вопрос, что турки взвинтили эту историю, Аллахьяр может быть продан в Шахтер за 8 млн. Эта история не подтверждается, Шахтер не планирует такой трансфер", – рассказал директор ТК Футбол в эфире программы Денисов Time.

К слову, 19-летний иранский форвард в текущем сезоне провел за Зарю 16 матчей во всех турнирах, отличился пятью голами и двумя ассистами. Контракт Сайядманеша с Зарей завершается в конце 2021 года.

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