Накануне Халл Сити в рамках 42-го тура Чемпионшипа обыграл Кардифф и еще больше отдалился от зоны вылета, хотя вылет команде уже не грозит.

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Счет в отчетном матче открыл Аллахьяр Сайдманеш, для которого этот гол стал дебютным в составе Хал Сити, к которому он присоединился в январе. Также бывший легионер Зари получил приз лучшему игроку встречи.