Нападающий луганчан Аллахьяр Сайядманеш снова будет иметь шанс зарекомендовать себя в национальной команде.

Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш вызван в сборную Ирана, сообщает официальный сайт Зари.

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20-летний футболист попытается помочь своей команде в матчах квалификации к чемпионату мира 2022 года. Сначала 2 сентября Иран сыграет в Тегеране с Сирией, а 7 сентября на выезде сразится с Ираком в столице Катара Дохе.

Напомним, Аллахьяр дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Сирии (5:0) 6 июня 2019 года – выйдя на последние десять минут он успел отметиться голом. За Зарю в текущем сезоне иранец сыграл 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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