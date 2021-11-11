Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш получил свои первые минуты в футболке сборной Ирана на официальном уровне.

Отбор на чемпионат мира, Азия, 5 тур

Ливан – Иран – 1:2

Голы: Саад, 37 – Азмун, 90+1, Нуроллахи, 90+5

Сайядманеш остался в запасе и ждал своего часа. В активе 20-летнего форварда уже было две товарищеские игры и даже один гол за сборную.

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Иран владел огромным преимуществом, но умудрился пропустить с одного удара соперника за тайм. После перерыва гости бросились спасать ситуацию, и на поле появлялись новые игроки. Сайядманеш вышел на 72-й минуте, но героями концовки стали партнеры. Иран оформил фантатстический камбек, забив дважды в компенсированное время. Отличились Азмун из Зенита и Нуроллахи, представляющий Аль-Ахли.

Иран уверенно возглавляет свою группу отбора на ЧМ, имея 13 очков после 5 туров. Следующим соперником Сайядманеша и компании станет Сирия (16 ноября), безнадежно засевшая на дне таблицы.

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