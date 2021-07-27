Мамаду Сахо подписал контракт на три года с Монпелье, сообщает официальный сайт клуба.

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31-летний защитник присоединился к новой команде на правах свободного агента, последним клубом Мамаду был Кристал Пэлас. Мамаду известен своими выступлениям за Ливерпуль, но после допингового скандала в 2016-м он перебрался в Пэлас.

Сахо является воспитанником ПСЖ и успел поиграть за основную команду парижан, поэтому защитник имеет опыт выступлений в Лиге 1.

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