Садовый озвучил план стабилизации Карпат – мэр Львова ориентируется на Барселону

Мэр Львова Андрей Садовый поделился мыслями относительно дальнейшего сотрудничества города с Карпатами.

"У меня состоялся разговор с руководством Карпат. Мы в хорошей коммуникации. У них в марте собрание акционеров. Кстати, последнее собрание было лет 8 назад. Собственно, на собрании они будут обсуждать будущее Карпат. Городской совет не намерен быть владельцем футбольного клуба. Это не наша задача. Мы хотим приобщиться к созданию народной команды, как это в Барселоне, многих португальских клубах, там город также не является собственником.

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Город может помочь привлекать разных людей. Я сам готов купить одну акцию и буду всех других призывать. Но это не задача городской власти – заниматься управлением футбольных клубов. Мы поддерживаем и будем поддерживать детский футбол. Это наша задача – развитие любительского спорта, а профессиональный спорт – это не компетенция города. Акционеры должны между собой решить будущее клуба. В воскресенье будет матч, увижу на матче коллег из Карпат, может, что-то еще узнаю.

Львовский городской совет никакой собственности принимать не будет, это не задача города. Мы готовы, имея согласие Карпат, превратиться в структуру народной команды, начать этот процесс, если мы получим месседж, в рамках этого года провести подготовительные работы, чтобы с 2021 года пошел нормальный старт. Это не делается за один день.

Сейчас начинается следующий этап матчей. Стадион находится в управлении футбольного клуба, и он дальше будет у них в управлении за 1 грн. Земля также будет закрепляться за футбольным клубом Карпаты, потому что Карпаты – это бренд Львова. В этом вопросе есть много различных дискуссий. Городской совет не будет владельцем клуба, городской совет будет помогать, чтобы во Львове появилась народная команда Карпаты. Мы готовы использовать весь потенциал, международные связи, чтобы помочь", – цитирует Садового пресс-служба Львовского городского совета.

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