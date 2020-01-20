Садовой встретился с руководством Карпат

Несмотря на огромные финансовые трудности и проблемы с тренировочным процессом руководство Карпат не отчаивается, а думает о перспективе.

Мэр Львова Андрей Садовый и его заместитель по вопросам градостроительства Любомир Зубач провели рабочую встречу во Львовском городском совете с руководством львовских Карпат в лице исполнительного директора Ростислава Ящишина и директора по развитию инфраструктуры Олега Солдатенко, сообщает официальный сайт клуба.

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Во время встречи стороны обсудили перспективу воплощения масштабного проекта реконструкции стадиона Украины – в клубе верят, что это даст мощный импульс для развития Карпат. Руководители "зелено-белых" отметили, что вся работа по подготовке и представлению необходимых документов для рассмотрения вопроса на сессии львовского городского совета успешно завершена и уже 23-го января Карпаты ожидают на судьбоносное решение.

Напомним, в начале октября Карпаты на официальном сайте опубликовали революционную концепцию развития клуба. Серед основних положень – реконструкція стадіону Україна, після якого кількість місць скоротиться з 28 тисяч до 15-ти.

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Натомість арену буде обладнано новим устаткуванням, а біля неї побудовано реабілітаційний центр для спортсменів-професіоналів, заклад харчування, офісні приміщення футбольного клубу Карпати, клубна спортивна школа, клубний музей, готель, спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом, іншими спортивними видами масового напрямку, лікувально-процедурні приміщення, масажні, сауни, зал для ігрових видів спорту з трибунами на 1000 глядачів, заклади громадського харчування, банкетні зали, розважальні клуби, сувенірні магазини тощо.

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