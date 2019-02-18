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Сачко: Жаль, что Кулач ушел, но мы не можем зависеть от одного игрока

08:26 8 Читати українською
Сачко: Жаль, что Кулач ушел, но мы не можем зависеть от одного игрока
Владислав Кулач / Фото: соцсети

Наставник Ворсклы Василий Сачко прокомментировал уход из команды форварда Владислава Кулача.

"Уход Кулача? Да, это для нас потеря. По модели и по стилю игры он вписался в наши тактические схемы и требования.

Кулач официально стал игроком Александрии

Жаль, что он ушел, но мы тоже не можем зависеть от одного игрока.

Есть у нас проблемы в атаке. Кулач из тех футболистов, которые играли остро", – сказал Сачко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, Ворскла примет Карпаты в рамках 19 тура УПЛ.

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Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
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Ворскла - Карпаты Василий Сачко Василий Сачко Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла
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