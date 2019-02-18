Сачко: Жаль, что Кулач ушел, но мы не можем зависеть от одного игрока

Наставник Ворсклы Василий Сачко прокомментировал уход из команды форварда Владислава Кулача.

"Уход Кулача? Да, это для нас потеря. По модели и по стилю игры он вписался в наши тактические схемы и требования.

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Жаль, что он ушел, но мы тоже не можем зависеть от одного игрока.

Есть у нас проблемы в атаке. Кулач из тех футболистов, которые играли остро", – сказал Сачко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, Ворскла примет Карпаты в рамках 19 тура УПЛ.

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