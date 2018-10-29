Сачко: Ворскла уважает Карабах, но не боится

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко рассказал об ожиданиях от матча 3-го тура Лиги Европы против Карабаха.

"Мы потратили много сил и эмоций, играя с одним из лидеров нашего чемпионата. Задача тренерского штаба и медперсонала – восстановить ребят и подвести к каждой игре.

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В таком же цикле находится и Карабах, поэтому, как бы ни было, ребята – профессионалы. Все команды работают в похожем ритме. У нас выбора нет. Безусловно, хотелось бы выглядеть свежее, набраться энергии. Завтра нас ждет тяжелый матч.

Это групповой этап Лиги Европы, соперник очень приличного уровня, к которому мы относимся с уважением, но мы никого не боимся и завтра постараемся отдать все силы, чтобы добиться положительного результата.

Мы изучили команду, собрали немало информации: сильные и не очень сильные стороны соперника. Готовимся на завтра, несмотря на кадровые трудности. Приехали не на прогулку", – цитирует Сачко издание sportarena.

Напомним, матч Лиги Европы Карабах – Ворскла состоится в четверг, 25 октября. Начало игры в 19:55.

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