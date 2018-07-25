Сачко: Вину за поражение беру на себя

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко поделился эмоциями после поединка 1-го тура УПЛ против киевского Динамо (0:1).

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко считает, что даже в матчах против Динамо игроки не имеют права допускать такие ошибки, и не исключил усиления команды перед Лигой Европы.

"Хороший стадион, прекрасное качество поля, несмотря на дождь. Жаль, что не было болельщиков. Все-таки футбол для болельщиков.

Динамо минимально обыграло Ворсклу

Что касается самого матча, то мы сегодня стартовали. Была первая официальная игра. Настраивались на тяжелый матч. Ребята старались, создавали какие-то моменты. Но они должны были выжимать максимум из тех стандартов, которые сегодня создавали.

Немного обидно проигрывать, даже с учетом того, что это киевское Динамо, и допускать те ошибки, которые имели место. Не имеет права футболист допускать такие ошибки. Я никого не хочу обвинять в поражении. Я беру вину на себя. Но нельзя в матче с такой командой самим себе забивать гол. А чтобы не проигрывать – надо забивать, в атаке хотелось бы немного большего.

Динамо – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Будем ли усиливаться перед стартом Лиги Европы? Да, процесс идет, ведем переговоры. Комплектация команды не закончена. Мы с руководством клуба разговариваем, они знают о наших просьбах и пожеланиях, и делают все возможное, чтобы в ближайшее время появились один-два футболиста, качественных. Они могут быть из-за рубежа", – сказал он на пресс-конференции после матча с Динамо.

Напомним, что полтавчане минимально проиграли на выезде Динамо. Гол в свои ворота после ошибки голкипера забил Ардин Даллку.