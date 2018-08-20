Сачко: В Лиге Европы хотим сыграть с Челси или Миланом

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал волевую победу над Мариуполем (2:1).

"Настроение замечательное, и в раздевалке тоже. Это была волевая, непростая победа. Очень рад именно такой победе.

Ворскла – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы не совсем удачно стартовали, но было четыре выездные игры, в том числе с Шахтером и Динамо. Наш лазарет пустеет: Сапай в строю, Одарюк на подходе, Сергейчук. Кулач сегодня доигрывал с выбитым плечом, за это тоже надо любить футбол.

Я хотел бы в Лиге Европы Челси и Милан. Хочу, чтобы закрылись все вопросы по стадиону, чтобы играть здесь. Надеюсь, попадем на хорошие сильные команды, чтобы проверить себя на их фоне", – цитирует Сачко издание sportarena.

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