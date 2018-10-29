Сачко: У Ворсклы не все получалось в матче с Карабахом

Главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко прокомментировал победу в матче 3-го тура группы E Лиги Европы с Карабахом.

"Перед игрой я говорил, что Карабах является очень сильной командой. И после игры я подтверждаю свои слова. У нас не все получалось в первом тайме. В частности, мы не могли убежать в контратаку. Но главное – результат, с чем я поздравляю наших болельщиков .

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У нас выбыли из-за травм несколько ведущих игроков, техничных и креативных в атаке. То, что мы не смогли сделать в матче со Спортингом, думаю, удалось сегодня. Хотелось бы сыграть лучше в атаке. Рад за свою команду.

У нас сегодня играл 18-летний парень. Рисковали и экспериментировали с составом. Но я ожидал большего в игровом плане от своей команды. Мы играем на три фронта. У нас нет такой скамейки запасных, которая нужна. Будем стараться и дальше набирать очки", – цитирует Сачко azerisport.com.

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