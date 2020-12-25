"В Премьер-лиге ранее скептически относились к тому же Колосу или Олимпику, однако чемпионат становится интереснее. То же самое и в Первой лиге – здесь ушли одни команды, зашли новые, остались старые с новыми амбициями. И сегодня мы видим, какая плотность и неуступчивость у нас в турнирной таблице. Я бы не стал выделять какого-то лидера – есть шесть-семь команд более или менее одинакового уровня, которые ставят перед собой задачи.

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Да, действительно, мы довольно успешно сыграли с лидерами чемпионата, а там, где просто должны были брать три очка (это показывает и качество игры, и ее послематчевая расшифровка), мы выиграть не смогли. Нам нужно над этим работать, и в таких играх класс игрока и индивидуальное мастерство, недооценка соперника – все это также имеет значение. Самое главное, что у нас уже есть взаимопонимание – мы поверили в команду, команда поверила в нас, и эти моменты должны повлиять на будущее команды, и, конечно же, на результат", – цитирует Сачко официальный сайт Волыни.

Напомним, луцкая команда ушла на зимнюю паузу на 7 строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. От лидера Первой лиги – Агробизнеса – ее отделяет 7 пунктов.

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