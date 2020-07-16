toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Сачко подал иск против Ворсклы

14:06 - Читати українською
Сачко подал иск против Ворсклы
Василий Сачко / Фото из открытых источников

У экс-тренера полтавской команды Василия Сачко лопнуло терпение – он больше не верит обещаниям руководства команды.

Бывший тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко подал иск в Палату по разрешению споров Украинской ассоциации футбола, сообщает издание Meta Ratings.

Ворскла решила доиграть сезон молодежным составом, хотя сохраняет шансы на плей-офф за Лигу Европы

Причина иска легенды полтавского клуба – невыполнение "зелено-белыми" контрактных обязательств, а именно – невыплаты зарплаты. О размере задолженности не сообщается.

Напомним, Сачко тренировал полтавчан с 2013 по 2019 годы. Под его руководством Ворскла играла в Лиге Европы в сезонах 2015/16 и 2016/17, а в 2018 году завоевала с 45-летним специалистом бронзовые медали чемпионата Украины. В марте 2019-го специалист покинул полтавскую команду.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо

blog_ava
Ювентус не справился с Сассуоло, Шахов не спас Лечче, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки
01:13
2865
Теги
УАФ Василий Василий Сачко футбольные финансы Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
2
мин
Динамо Киев
19:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук