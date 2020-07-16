Сачко подал иск против Ворсклы

У экс-тренера полтавской команды Василия Сачко лопнуло терпение – он больше не верит обещаниям руководства команды.

Бывший тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко подал иск в Палату по разрешению споров Украинской ассоциации футбола, сообщает издание Meta Ratings.

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Причина иска легенды полтавского клуба – невыполнение "зелено-белыми" контрактных обязательств, а именно – невыплаты зарплаты. О размере задолженности не сообщается.

Напомним, Сачко тренировал полтавчан с 2013 по 2019 годы. Под его руководством Ворскла играла в Лиге Европы в сезонах 2015/16 и 2016/17, а в 2018 году завоевала с 45-летним специалистом бронзовые медали чемпионата Украины. В марте 2019-го специалист покинул полтавскую команду.

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