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ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Сачко: Перед матчем с Шахтером некоторые футболисты решили заболеть

11 августа 23:35 69 Читати українською
Сачко: Перед матчем с Шахтером некоторые футболисты решили заболеть
Василий Сачко / Фото ФК Ворскла

Наставник Ворсклы поделился впечатлениями после разгромного поражения полтавчан в матче против Шахтера.

"Было два разных тайма. Мы тщательно готовились к этому матчу, играли с одной из лучших команд Украины. Первый тайм удался, мы создавали моменты, бежали в атаку, и забили после стандарта.

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Во втором тайме силы начали заканчиваться. Пропустили быстрый гол и не успели перестроить игру. Шахтер включил скорости и мы начали допускать ошибки. Игроки Шахтера сильнее игроков Ворсклы.

У нас хватает проблем, но мы с ними разберемся. Матч против "горняков" даст толчок для пределения состава, и те, кто "заболел", могут задуматься.

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Задолженность? Я верю в руководство Ворсклы, если бы не верил, не работал. Президент делает все возможное, чтобы выровнять ситуацию. В ближайшее время все вопросы должны быть решены", – рассказал Сачко в эфире телеканала Футбол.

Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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