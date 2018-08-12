Сачко: Перед матчем с Шахтером некоторые футболисты решили заболеть

Наставник Ворсклы поделился впечатлениями после разгромного поражения полтавчан в матче против Шахтера.

"Было два разных тайма. Мы тщательно готовились к этому матчу, играли с одной из лучших команд Украины. Первый тайм удался, мы создавали моменты, бежали в атаку, и забили после стандарта.

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Во втором тайме силы начали заканчиваться. Пропустили быстрый гол и не успели перестроить игру. Шахтер включил скорости и мы начали допускать ошибки. Игроки Шахтера сильнее игроков Ворсклы.

У нас хватает проблем, но мы с ними разберемся. Матч против "горняков" даст толчок для пределения состава, и те, кто "заболел", могут задуматься.

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Задолженность? Я верю в руководство Ворсклы, если бы не верил, не работал. Президент делает все возможное, чтобы выровнять ситуацию. В ближайшее время все вопросы должны быть решены", – рассказал Сачко в эфире телеканала Футбол.