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Сачко: Перед каждой тренировкой легионеры Ворсклы учат по три новых слова

17:59 18 Читати українською
Сачко: Перед каждой тренировкой легионеры Ворсклы учат по три новых слова
Василий Сачко / фото из соцсетей

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко рассказал о том, как проходит адаптация в полтавской команде легионеров.

"Перед каждой тренировкой каждый из легионеров выходит и говорит три новых слова. Их нужно не только сказать, но и знать их значение. Стараемся, чтобы эти слова были на футбольную тему.

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Ребята нормально это восприняли, это нравится всем футболистам. С одной стороны – поднимает настроение, но здесь есть польза, ребята быстрее адаптируются", – сказал Сачко в эфире телеканала Футбол.

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Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

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