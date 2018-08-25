Сачко: Некоторым ребятам нужно задуматься, кто не хочет, пусть заканчивает с футболом

Наставник Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение своей команды в матче против Александрии (0:2).

"За что боролись – на то и напоролись. Знали, что будет тяжелая игра, смотрели стандарты, рассказывали детям, как действовать, просили. Но сегодня я не узнал команду. Жаль, что только три замены, хотелось поменять полкоманды. Мы совсем о другом договаривались, кто-то видимо не понял, что от них требуется. Пропустили два мяча – игра была сделана и было трудно ее переломить. Некоторым ребятам нужно задуматься – так в футбол играть нельзя. Кто не хочет, пусть заканчивает с футболом.

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Я знаю возможности многих ребят и они играют ниже этого ривня.Не хочу переходить на личности, но оборона с первых минут показала себя неуверенно. Многие опытных ребят, которые должны быть лидерами на поле, но сегодня я их не увидел.

Мы плохо начали чемпионат, но я верю, что все можно исправить, жаль потерянного времени. В этом виноват клуб и тренерский штаб. Должен всегда главный тренер", – рассказал Сачко телеканалу Футбол.

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