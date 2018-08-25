toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНГЛИЯ ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - ЛАЦИО НАПОЛИ - МИЛАН

Сачко: Некоторым ребятам нужно задуматься, кто не хочет, пусть заканчивает с футболом

21:13 15 Читати українською
Сачко: Некоторым ребятам нужно задуматься, кто не хочет, пусть заканчивает с футболом
Василь Сачко / Фото: ФК Ворскла

Наставник Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение своей команды в матче против Александрии (0:2).

"За что боролись – на то и напоролись. Знали, что будет тяжелая игра, смотрели стандарты, рассказывали детям, как действовать, просили. Но сегодня я не узнал команду. Жаль, что только три замены, хотелось поменять полкоманды. Мы совсем о другом договаривались, кто-то видимо не понял, что от них требуется. Пропустили два мяча – игра была сделана и было трудно ее переломить. Некоторым ребятам нужно задуматься – так в футбол играть нельзя. Кто не хочет, пусть заканчивает с футболом.

Александрия – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я знаю возможности многих ребят и они играют ниже этого ривня.Не хочу переходить на личности, но оборона с первых минут показала себя неуверенно. Многие опытных ребят, которые должны быть лидерами на поле, но сегодня я их не увидел.

Мы плохо начали чемпионат, но я верю, что все можно исправить, жаль потерянного времени. В этом виноват клуб и тренерский штаб. Должен всегда главный тренер", – рассказал Сачко телеканалу Футбол.

Александрия дома победила Ворсклу

Украина6 тур

Александрия - Ворскла: Суббота 25 августа 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 0
Ворскла
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Александрия - Ворскла Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Наполи
21:30
Милан
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук