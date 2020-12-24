"Во-первых, я дома, где у меня много друзей и огромная поддержка. Я понимаю свою ответственность – я тоже живу в этом городе и хожу этими же улицам, и это хочется делать спокойно, радуясь за успехи своей команды. Когда стал вопрос моего назначения, я себе задал вопрос – а кто, как не я?

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В жизни очень важно, чтобы был стимул. Мне очень интересно здесь работать, очень интересно общаться и с молодыми ребятами, которые хотят чего-то достичь – а с ними приходится говорить не только о футболе, но и о жизни. У нас есть вежливые ребята, а есть немного избалованы, "пижоны". Я не люблю такого поведения и не могу не говорить об этом.

Когда-то Виталий Кварцяный мне говорил – мол, ты в жизни должен быть вежливым, а на поле ты должен быть бандитом, никому не уступать и доказывать свое "я"! Поэтому сейчас – каждая выигранная игра, стратегически важная победа – это и есть мой стимул. И сейчас мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы поставленные перед нами задачи выполнить", – цитирует Сачко официальный сайт Волыни.

Заметим, на зимнюю паузу Первой лиги Волынь пошла седьмой, отставая от первой строчки на 7 пунктов.

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