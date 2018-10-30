Сачко: Иностранный контингент показывает, как нужно болеть

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ против Олимпика.

"Качество игры забудется, а результат останется. Сегодня сложно сравнить степень готовности и степень усталости. Да, мы начали первый тайм не так, как хотели. Создали себе проблемы, спасибо Даллку. Сегодня Даллку проверил бдительность Ворсклы.

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Но второй тайм показал, что у нас есть ресурсы и силы. Мы выглядели неплохо, работали с двойной отдачей. Я очень рад, что мы выиграли эту игру.

Мы понимали, что будет очень тяжелая игра. Что бы ни говорили об Олимпике, смене тренера, но в их составе хорошие футболисты. Я посмотрел на их скамейку запасных, там тоже хорошие футболисты. Мы выиграли у хорошей команды.

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Кобахидзе проходит реабилитацию, а Артур сегодня был. У нас вся команда присутствует после матча в раздевалке. У нас целостный коллектив. До конца года Кобахидзе выпал.

Я бы еще хотел сказать, что мы играли для настоящих болельщиков, которые нас поддерживают всегда. Я и об иностранном контингенте говорю. Они показывают, как нужно болеть. Это положительная энергетика, которая нужна команде. Я благодарен всем, кто в нас верит", – цитирует Сачко официальный сайт Олимпика.