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Сачко: Из-за погоды в Турции пришлось менять тренировочный процес

19:55 19 Читати українською
Сачко: Из-за погоды в Турции пришлось менять тренировочный процес
Василий Сачко / Фото: соцсети

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями от второго зимнего сбора.

"Работали мы неплохо. Собрались в Полтаве, провели недельный цикл, прошли медобследование. В связи с погодными условиями в Турции (было много дождей) пришлось тренировочный процесс менять.

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Это не сказалось на подготовке, но несколько тренировок проводили на песке, поля были закрыты. В целом это не помешало подготовиться к чемпионату, мы благодарны ребятам, которые упорно работали.

С нами на сборах был состав U-21, многих ребят привлекали к тренировкам с первой командой. У многих игроков есть потенциал", – сказал Сачко в эфире "Футбол News".

Уже 24 февраля Ворскла примет львовские Карпаты в рамках 19 тура УПЛ.

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
до матча
7
дн
:
19
час
:
51
мин
Карпаты
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