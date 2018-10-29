Сачко: Динамо все еще лидер и бренд УПЛ, но ничья была бы справедливой

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями после поражения в матче против киевского Динамо (0:1).

"Не могу в чем-то упрекать ребят. Где-то нам не повезло. Динамо по-прежнему лидер нашего чемпионата и бренд. Если бы мы забили, ничейный результат был бы справедливым.

Пропущенный мяч? Трудно что-то комментировать. Мы не должны пропускать такие голы. В середине поля был фол на нашем игроке, пока разбирались, киевляне провели атаку и забили. Мы просто потеряли концентрацию и недоработали. Но у нас были свои моменты.

Ворскла – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сначала мы играли осторожно, но потом все выровнялось. После перерыва Кулач и Коломоец могли сравнять счет, но не получилось. Играли так, как нам позволял соперник. Просто не получилось забить. Сегодня нам бы понадобились Кравченко, Кобахидзе и Артур. С ними мы бы по-другому строили тактику и играли смелее", – сказал Сачко в эфире канала Футбол 2.

После этого поражения Ворскла остается на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 18 очков.

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